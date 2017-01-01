Український представник в ООН прокоментував смерть Чуркіна

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Володимир Єльченко

Єльченко вважає, що не варто перебільшувати особисту роль Віталія Чуркіна

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко прокоментував передчасну смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

«Знав Чуркіна багато років, хоча й не близько. Кожний посол висловлює позицію своєї держави. Так, до інструкцій зі своєї столиці можна додати певний особистий наратив. Але я б не перебільшував його особисту роль, вірніше, думати, що його особиста роль на цій посаді була чимось відмінним від позиції РФ, яку він представляв, (було б неправильно - ред.)»,— заявив в коментарі Громадському Єльченко.

За словами дипломата, спроби налагодити контакт були, «але, на жаль, вони не призвели до зміни його риторики. В дипломатії є таке правило — якщо не згоден з тим, що тобі пропонують, йдеш у відставку. Чуркін так не вирішив», — зазначив Єльченко

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Самнта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом демократії».

Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.