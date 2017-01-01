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    Український шахіст посів друге місце на турнірі Metz 2017

    • Сьогодні, 00:17
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    В ТОП10 турніру потрапили ще три українці

    Український шахіст Сергій Федорчук посів друге місце на турнірі Metz 35th international.

    Про це повідомляють «Українські шахи».

    «Наш земляк набрав 7 очок і на «половинку» відстав від переможця — росіянина В'ячеслава Іконнікова», — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що в ТОП10 турніру потрапили ще три українці: п'ятим став Петро Голубка з результатом 6,5; восьмим — Віталій Сивук, і дев'ятим — Олександр Ковчан з результатом 6 очок.

    шахи українці
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