Український шахіст посів друге місце на турнірі Metz 2017

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В ТОП10 турніру потрапили ще три українці

Український шахіст Сергій Федорчук посів друге місце на турнірі Metz 35th international.

Про це повідомляють «Українські шахи».

«Наш земляк набрав 7 очок і на «половинку» відстав від переможця — росіянина В'ячеслава Іконнікова», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в ТОП10 турніру потрапили ще три українці: п'ятим став Петро Голубка з результатом 6,5; восьмим — Віталій Сивук, і дев'ятим — Олександр Ковчан з результатом 6 очок.