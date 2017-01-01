Український шахіст посів друге місце на турнірі Metz 2017
- Сьогодні, 00:17
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В ТОП10 турніру потрапили ще три українці
Український шахіст Сергій Федорчук посів друге місце на турнірі Metz 35th international.
Про це повідомляють «Українські шахи».
«Наш земляк набрав 7 очок і на «половинку» відстав від переможця — росіянина В'ячеслава Іконнікова», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в ТОП10 турніру потрапили ще три українці: п'ятим став Петро Голубка з результатом 6,5; восьмим — Віталій Сивук, і дев'ятим — Олександр Ковчан з результатом 6 очок.