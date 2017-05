Український сидр є одним з найпопулярніших напоїв у Західній Австралії – посол

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український сидр користується попитом в Австралії

Крім нашого сидру австралійці полюбили українські меблі

Український сидр, що виробляється у Києві, є одним з найпопулярнішим напоїв у Західній Австралії. Про це розповів посол України в Австралії Микола Кулініч в інтерв’ю «Главкому».

«Він купується на ура. Український яблучний сидр! Користуються популярністю наші кухонні меблі Merx. Тут вони і дешеві, і красиві, і практичні. Не хочу нічого говорити про австралійські меблі, але наші нічим не поступаються», – розповів дипломат.

Таким чином, Україна крок за кроком освоює австралійський ринок. Крім того, наразі вже працює Австралійсько-українська торговельна палата, яка розташована у Мельбурні.

«Працює лише півтора року. Потихеньку торує шлях для українських товарів в Австралію», – сказав посол.

Раніше Кулініч пояснив, чому українське посольство в Австралії шість років було без посла. Замість посла був тимчасовий повірений.

«Україна, вочевидь, не входить у систему зовнішньополітичних пріоритетів Австралії. Їх більше цікавить ситуація навколо, у Тихому океані. Є проблема Індонезії, Китаю. Австралійці комфортно себе почувають на своєму континенті. Їм у себе затишно, а все, що відбувається у світі, – це десь дуже далеко. Це те, що у них називається down under (Австралію часто називають the land down under, що дослівно перекладається як «земля догори ногами». – «Главком»). Якщо взяти глобус, то вони умовно десь під глобусом. А це величезна країна. Якщо взяти мапу Австралії у правильних географічних пропорціях, вона покриває всю Європу – від Ірландії до Туреччини. Австралія співрозмірна за територією зі США. І при цьому там лише 24 мільйони населення. Тобто натовпів немає. До речі, коли я приїхав сюди після Японії (Микола Кулініч з 2007 по 2013 роки був послом України в Японії. – «Главком»), в цьому для мене був величезний контраст», – зазначив дипломат.