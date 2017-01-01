Печерський суд відправив на 8 років до в’язниці грузина за крадіжку брендового годинника

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Феміда зарахувала крадію ще й викрадення срібного браслета

Печерський районний суд Києва визнав винним громадянина Грузії у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України («Крадіжка») і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це свідчить вирок суду від 6 лютого.

Уродженець Тбілісі обвинувачується у тому, що у червні 2015 року викрав з київського магазину «Ноблесс» жіночий годинник марки «Франк Мюллер» вартістю 619 тис. 200 гривень. Цей аксесуар вироблено з білого золота 750 проби та інкрустованого діамантами з ремінцем, виготовленим із крокодилячої шкіри.

Крім цього, у вересні 2015 року обвинувачений поцупив у столичному магазині ювелірних прикрас, що в ТРЦ «Гулівер», браслет на руку ціною 29 тис. 476 гривень. Ювелірний виріб виготовлений зі срібла, позолочений, інкрустований маленькими діамантами у виді змії.

Колегія суддів дійшла висновку, що протягом 2000-2010 років громадяни Грузії був вісім разів судимий на території своєї країни за скоєння аналогічних злочинів.

При цьому обвинувачений в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково, але по суті фактичних обставин відмовився надавати показання, пославшись на положення ст. 63 Конституції України.

Також його адвокати наполягали, що дії їхнього підзахисного неправильно кваліфіковані за ст. 185 КК України, як крадіжка, оскільки повинні бути кваліфіковані за ст. 190 КК України, як шахрайство.

Натомість суд визнав це твердження безпідставним, з огляду на сукупність зібраних доказів, а також з урахуванням положень п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» №10 від 06.11.2009: «якщо обман або зловживання довірою були лише способом отримання доступу до майна, а саме вилучення майна відбулось таємно чи відкрито, то склад шахрайства відсутній, такі дії слід кваліфікувати відповідно як крадіжку, грабіж або розбій».

Окремо суд задовольнив цивільний позов ТОВ «Ноблесс» і зобов’язав стягнути з громадянина Грузії 619 тис. 200 грн, що дорівнює вартості вкраденого годинника.