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    Український вчений буде працювати на оборонний комплекс Росії

    • 29 Грудня, 16:27
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    Вчений Гашененко із дружиною позують на камеру поряд із віце-прем'єром Росії
    Вчений Гашененко із дружиною позують на камеру поряд із віце-прем'єром Росії

    Вчений Ігор Гашененко, який в Україні займався фізикою, отримав російський паспорт

    Український вчений Ігор Гашененко та його дружина Людмила отримали російські паспорти від віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна. Вчений перейшов на роботу в систему російського оборонного комплексу. Про це повідомляють «РИА-Новости».

    Рішення про надання громадянства Російської Федерації було прийнято на прохання керівництва колегії Війського-промислового комплексу РФ, що отримало звернення холдингу «Високоточні комплекси». З березня 2016 року вчений працює на одному із заводів холдингу.

    «Він є кваліфікованим фахівцем у галузі прикладної телеметричної механіки і динаміки систем взаємодіючих тіл, теорії нелінійних коливань і вібрацій, що дозволило йому в короткий термін сформувати та очолити на підприємстві самі наукомісткі напрямки конструкторських робіт зі створення перспективних навігаційних систем, які орієнтовані на використання в самих різних виробах», – зазначив Рогозін.

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    Ігор Гашененко з 1983 по 2014 рік працював в Інституті прикладної математики і механіки Національної академії наук України. З 2011 року вчений є членом Російського національного комітету з теоретичної прикладної механіки (організація при РАН).

    За словами Рогозіна, в Росії «будуть раді і далі приймати висококваліфікованих фахівців України в в нашу оборонну сім'ю».

    Раніше віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін неодноразово висловлювався за активне залучення кваліфікованих кадрів з України і Криму на підприємства оборонного-промислового комплексу Росії. 

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