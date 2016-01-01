Українського боксера Василя Ломаченка визнали найкращим за версією Boxingnews24
- 26 Грудня, 21:32
-
Розсилка
Боксер Василь Ломаченко
Журналіст видання Кріс Уільямс склав список номінантів на звання «Кращого боксера 2016 року»
На чолі списку виявився український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко.
«Протягом цього року Ломаченко переміг чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Романа «Роккі» Мартінеса нокаутом у 5-му раунді. Ломаченко показав себе в найкращому світлі, довівши, що володіє як силою удару, так і чудовими оборонними навичками. Друга велика перемога Ломаченко – над екс-чемпіоном Ніколасом Уолтерсом в листопаді, нокаутом в 7-му раунді. Деякі експерти кажуть, що ямаєць до цього не боксував рік. І це правда. Але по тому, як Ломаченко домінував у ринзі з початку й до кінця, було ясно, що він би побив суперника незалежно від його активності на професійній арені в 2016 році. Ломаченко показав, що він набагато кращий боєць», – написав Кріс Уільямс.
Читайте також
Із перемогою спортсмена поздоровив і президент України Петро Порошенко у Facebook.
Нагадаємо, раніше промоутер Боб Арум назвав Василя Ломаченка ідеальним боксером і порівняв його з такими легендами боксу, як Мохаммед Алі та Флойд Мейвезер.
27 листопада Ломанченко відстояв чемпіонський пояс в бою проти ямайця Ніколаса Уолтерса, який відмовився від продовження поєдинку після 7-го раунду.
Джерело: zn,ua