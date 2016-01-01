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    Українського боксера Василя Ломаченка визнали найкращим за версією Boxingnews24

    • 26 Грудня, 21:32
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    Боксер Василь Ломаченко
    Боксер Василь Ломаченко

    Журналіст видання Кріс Уільямс склав список номінантів на звання «Кращого боксера 2016 року»

    На чолі списку виявився український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко.
    «Протягом цього року Ломаченко переміг чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Романа «Роккі» Мартінеса нокаутом у 5-му раунді. Ломаченко показав себе в найкращому світлі, довівши, що володіє як силою удару, так і чудовими оборонними навичками. Друга велика перемога Ломаченко – над екс-чемпіоном Ніколасом Уолтерсом в листопаді, нокаутом в 7-му раунді. Деякі експерти кажуть, що ямаєць до цього не боксував рік. І це правда. Але по тому, як Ломаченко домінував у ринзі з початку й до кінця, було ясно, що він би побив суперника незалежно від його активності на професійній арені в 2016 році. Ломаченко показав, що він набагато кращий боєць», – написав Кріс Уільямс.
    Із перемогою спортсмена поздоровив і президент України Петро Порошенко у Facebook.
    Нагадаємо, раніше промоутер Боб Арум назвав Василя Ломаченка ідеальним боксером і порівняв його з такими легендами боксу, як Мохаммед Алі та Флойд Мейвезер.
    27 листопада Ломанченко відстояв чемпіонський пояс в бою проти ямайця Ніколаса Уолтерса, який відмовився від продовження поєдинку після 7-го раунду.

    Джерело: zn,ua

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