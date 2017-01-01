Українського експерта намагались покусати на одному з російських ток-шоу

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Фото: соцмережі Сергій Запорожський

Сергій Запорожський намагався спростувати інформацію щодо неналежного ставлення до ветеранів в Україні

Українського політолога Сергія Запорожського під час запису програми «Прямий ефір» на кремлівському каналі «Росія 1» намагалася вкусити одна із опонентів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«Те, чого побоювався на російському ТБ, майже здійснилося. Зі мною намагалася вступити в зв'язок Лєнка Бойко (журналіст Олена Бойко. – «Главком».) Тема була «9 травня». Ну, а коли хабалка Лєнка почала брехати, що вона бачила, як в Україні перевертають автобуси з ветеранами, я сказав, що про це думаю. Лєнка злетіла, а мене врятувала реакція))) Інакше немиті її клешні полоснули б обличчя», – йдеться у повідомленні.

Після інциденту українського експерта попросили залишити студію.

У коментарях до повідомлення в соцмережах користувачі радять Запорожському звернутися до лікаря.



