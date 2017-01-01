Українського моряка звільнили з полону нігерійських піратів

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BBC Caribbean

Піратам заплатили викуп, сума якого не розголошується

Із полону піратів, які напали на початку лютого в територіальних водах Нігерії на вантажне судно BBC Caribbean, звільнили всіх вісьмох захоплених моряків, серед яких семеро громадян Росії і один українець.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на так званого уповноваженого з прав людини в Севастополі Павла Буцая.

«У нас радісна подія: моряки вже у Франкфурті (Німеччина), всі живі і здорові, переговори пройшли успішно, повернулися всі вісім захоплених членів екіпажу: семеро росіян і один українець», - сказав Буцай.

Переговори з піратами вела німецька компанія Briese, якій належить судно BBC Caribbean. Відомо, що з піратами вдалося домовитися про викуп, але його сума не розголошується.

Нагадаємо, 8 лютого одного громадянина України та сімох росіян викрали пірати в Гвінейській затоці недалеко від нафтового терміналу в районі дельти річки Нігер. Відомо, що судно вирушило з камерунського порту Доала 4 лютого і прямувало в порт Лас Пальмас в Іспанії, куди повинно було прибути 15 лютого.