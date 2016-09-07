Україну відвідає міністр закордонних справ Данії Самуельсен

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Андрес Самуельсен

Міністри закордонних справ України і Данії разом поїдуть в Дніпро і Маріуполь

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен 30-31 січня 2017 року відвідає Україну з робочим візитом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України. «30-31 січня 2017 року Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен», - йдеться в повідомленні.

У МЗС України розраховують, що візит сприятиме поглибленню українсько-датського політичного діалогу і позначить нові напрямки подальшого двостороннього співробітництва, в тому числі в контексті залучення допомоги Данії до реалізації системних реформ в Україні.

Також повідомляється, що глави МЗС Данії та України відвідають Дніпро і Маріуполь.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Андрес Самуельсен зробив заяву з приводу ситуації в Україні та підтримки її Данією. За словами міністра, Данія виділить 120 мільйонів крон на боротьбу із корупцією в Україні.