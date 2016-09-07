  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україну відвідає міністр закордонних справ Данії Самуельсен

    • Сьогодні, 15:15
    • Розсилка
    Андрес Самуельсен
    Андрес Самуельсен

    Міністри закордонних справ України і Данії разом поїдуть в Дніпро і Маріуполь

    Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен 30-31 січня 2017 року відвідає Україну з робочим візитом.

    Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України. «30-31 січня 2017 року Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    У МЗС України розраховують, що візит сприятиме поглибленню українсько-датського політичного діалогу і позначить нові напрямки подальшого двостороннього співробітництва, в тому числі в контексті залучення допомоги Данії до реалізації системних реформ в Україні.

    Також повідомляється, що глави МЗС Данії та України відвідають Дніпро і Маріуполь.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Андрес Самуельсен зробив заяву з приводу ситуації в Україні та підтримки її Данією. За словами міністра, Данія виділить 120 мільйонів крон на боротьбу із корупцією в Україні.

    Читайте також
    Данія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ