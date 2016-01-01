Україну використовували як банкомат протягом 23 років – Мінгареллі

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Х'юг Мінгареллі

Посол ЄС переконаний, що протягом 23 років Україна була таким собі банкоматом для обмеженої кількості людей, які звикли користуватися нею, щоб збільшувати власні статки

Обмежене коло осіб протягом 23 років використовувало Україну як банкомат для особистого збагачення, а зараз чинить опір антикорупційній реформі, тому слід бути реалістами стосовно швидкості її здійснення.

Про це під час презентації дослідження «Аудит зовнішньої політики» заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Х'юг Мінгареллі.

«Протягом 23 років ця країна була таким собі банкоматом для обмеженої кількості людей, які звикли користуватися нею, щоб збільшувати свої багатства. Було заведено платити хабарі, аби отримати будь-яку послугу. Як можна розраховувати, що це може змінитися за одну ніч просто тому, що в Україні створено Національне антикорупційне бюро чи будь-яку іншу інституцію? Недостатньо мати нові інституції і нові закони – ментальність має змінитися, а на це потрібно багато часу», – сказав Мінгареллі.

Він додав: хоча ситуація з корупцією не змінюється за один день, це не означає, що не існує політичної волі її побороти. На думку посла ЄС, необхідно підтримувати реформаторів, допомагати їм долати труднощі і запастися терпінням.

На переконання Мінгареллі, за два останніх роки Україна здійснила більше реформ, аніж за 23 попередніх, але у ЄС відомо про постійні спроби відкотити назад ті зміни, які відбулись у сфері боротьби з корупцією.

«Ми чудово знаємо, що деякі люди, які мають особистий інтерес, щодня роблять спроби зіштовхнути процес реформ з правильного шляху. Реформування – це щоденне протистояння з тими, хто з різних причин намагається зберегти Україну в тому вигляді, в якому вона існувала під час проголошення незалежності у 1991 році, тому ми всі маємо бути реалістичними стосовно швидкості реформ і змін», – зауважив посол ЄС.

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