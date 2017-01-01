«Укравтодор»: останні 10 років будівництво доріг майже відсутнє

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Яма на дорозі

У «Укравтодорі» хочуть забезпечити ваговий контроль на дорогах

В Україні, у зв’язку з відсутністю належного фінансування, останні 10 років будівництво доріг майже відсутнє. Про це повідомили в «Укравтодорі», передає УНН.

«Переважна більшість доріг має асфальтобетонне покриття. У зв’язку з недофінансуванням останні десять років будівництво доріг було майже відсутнє, а техніка і технології розраховані на ремонт і експлуатацію доріг з асфальтобетонним покриттям. За останні три роки технологія не оновлювалася», - заявили у службі.

Також в «Укравтодорі» додали, що на сьогоднішній день важливо забезпечити ваговий контроль на дорогах.

«Ми підтримуємо всі сучасні технології і плануємо найближчим часом приділити більше уваги питанню будівництва доріг, що в свою чергу буде сприяти розвитку і появі на ринку компаній, які можуть якісно будувати та експлуатувати бетонні дороги.

Бетонні дороги не панацея. Ми повинні забезпечити ваговий контроль. Будь-яка дорога (асфальтобетонна чи бетонна) не розрахована на такі навантаження. Укравтодор відкритий до співпраці із компаніями зі всього світу задля забезпечення найвищої якості ремонту та будівництва доріг», - пояснили в «Укравтодорі».

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