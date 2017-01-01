«Укравтодор» відмовляється платити за неякісно зроблені дороги

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Ми зробили всі перевірки на всіх роботах за 2016 рік. Близько 30% не відповідає технічним стандартам, - Новак

«Укравтодор» не платитиме підрядникам за ремонт доріг, якщо не буде підтверджена якість робіт. Про це сьогодні на засідання уряду заявив очільник компанії Славомір Новак.

«Ми зробили всі перевірки на всіх роботах за 2016 рік. Близько 30% не відповідає технічним стандартам. Це обов'язок підрядних організацій усувати всі технічні дефекти. У них є термін в рамках гарантії до кінця травня для усунення всіх технічних дефектів. В рамках нової концепції контролю якості в Україні, я підписав новий наказ для нашого центрального підприємства, яке здійснює перевірки і технагляд. Це буде така «технічна поліція якості», що без погодження з наглядом якості, без підтвердження якості робіт, ми не будемо платити за виконані роботи», - сказав він.

Як повідомлялось, Новак сьогодні під час засідання Кабміну також конкретизував, які проекти планує втілити корпорація у 2017 році. «Серед найбільших проектів цього року - М-01 «Київ-Знам'янк»а, це 28,6 км за 50 млн євро. Наступний проект- це ділянка М-01 «Київ-Біла Церква». Ще одни проект – у Вінницькій області, дорога «Стрий-Тернопіль-Знамянка», вартістю 150 млн грн, також дорога Т-02 - обхід Вінниці довжиною 3,3 км за 45 млн грн. На Закарпатті будуються дороги на 111 млн грн., спільний інвестпроект із Угорщиною на 50 млн євро. 28 млн грн закладено на ремонти доріг в Івано-Франківський області. В Одеській області продовжується будівництво траси «Одеса-Рені», в цьому році зробимо 80 км за 924 млн грн. У Сумській області ремонтуємо дорогу Т -119 «Шостка–Кролевець», ділянка 5 км за 335 млн грн», - сказав він.