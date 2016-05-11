«Укргазвидобування» планує вийти на чорноморський шельф

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На розгляді у Державній службі геології та надр знаходяться пакети документів для отримання спецдозволів на користування надрами по 37 нових ділянках

Компанія «Укргазвидобування», яка належить НАК «Нафтогаз», подала до Державної служби геології та надр пакети документів із заявами на отримання спецдозволів на користування надрами на 23 нових ділянках, серед яких 4 — на шельфі Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Таким чином планується наблизити головну ціль стратегії «20/20», якою керується компанія — повну енергонезалежність України.

«Також збільшення видобутку, в тому числі на шельфі Чорного моря, допоможе в створенні нових робочих місць та збільшенні надходжень від ПАТ "Укргазвидобування" до бюджетів усіх рівнів. Вести роботи на ділянках, розташованих на шельфі, УГВ планує, залучивши інвестиції», — йдеться у повідомленні.

На розгляді у Державній службі геології та надр знаходяться пакети документів для отримання спецдозволів на користування надрами по 37 нових ділянках.