«Укрхімтрансаміак» зупинив транзит російського аміаку територією України

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«Укрхімтрансаміак», оператор української частини аміакопроводу «Тольятті-Одеса»

На звернення «Тольяттіазот» про збільшення до кінця 2016 року квоти на обсяг прокачування було отримано відмову

«Укрхімтрансаміак», оператор української частини аміакопроводу «Тольятті-Одеса», з 23 грудня зупинив транзит аміаку «Тольяттіазот» по території України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на прес-службу російського заводу.

На звернення «Тольяттіазот» про збільшення до кінця 2016 року квоти на обсяг прокачування було отримано відмову, зазначає «Тольяттіазот».

Раніше Вищий адмінсуд України задовольнив касаційну скаргу «Тольяттіазот» у спорі з Мінекономторгівлі України.

Суд визнав недійсним наказ Мінекономрозвитку від серпня 2015 року, який встановив надбавку в розмірі понад 8 доларів за тонну за транзит аміаку територією України. Ця надбавка діяла щодо продукції «Тольяттіазот» більше року. Російське підприємство звернулося до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням втрутитися в конфліктну ситуацію.

Згідно з листом гендиректора «Тольяттіазот» В'ячеслава Суслова від 23 грудня, у зв'язку з різким падінням попиту і світових цін на аміак компанія з середини 2016 року піднімає питання про зменшення тарифів на транзит аміаку.

Російське підприємство стверджує, що «Укрхімтрансаміак» і після рішення Вищого адмінсуду не дозволяє знизити тариф, а також наполягає на застосуванні скасованих судом штрафів, загострюючи конфліктну ситуацію, «аж до повної зупинки транзиту, а також перешкоджає формуванню можливих домовленостей щодо обсягів транзиту на 2017 рік».

За даними «Тольяттіазот», «Укрхімтрансаміак» вже домігся зниження обсягів транзиту в листопаді до 80 тис. тонн, а в грудні – до 52 тис. тонн замість мінімально обсягу в 120 тис. тонн.

В.о. директора «Укрхімтрансаміаку» Олександр Усенко сповістив про зупинку аміакопроводу з ночі 23 грудня.

Нагадаємо, аміакопровід Тольятті-Одеса побудований в кінці 1970-х років для транспортування аміаку «Тольяттіазот» на експорт. Загальна продуктивність трубопроводу становить 2,5 млн тонн на рік, з них 2,12 млн припадає на російські підприємства, а решта 400 тис. тонн поставляв український концерн «Стирол».

З протилежного боку аміакопроводу перебуває Одеський припортовий завод (ОПЗ), звідти аміак завантажується в танкери і направляється на експорт. Загальна протяжність аміакопроводу – 2 тис.418 км, по території України – 1 тис 18 км.