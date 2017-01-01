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    «Укроборонпром» передасть десантникам партію «летючих» танків

    • Сьогодні, 07:59
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    Танк Т-80
    Танк Т-80

    Танк Т-80 розганяється до 70 кілометрів за годину

    Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод», що входить до складу концерну «Укроборонпром», підготувало до передачі чергову партію основних бойових танків Т-80 для Високомобільних десантних військ України.

    Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

    «За свої швидкісні властивості, який забезпечує газотурбінний двигун з максимальною потужністю у 1250 к.с., що розганяє Т-80 до 70 км/год, у військах цей танк називають «летючим», - повідомили в концерні.

    Після ремонту кожен танк пройшов випробування на полігоні, під час якого були перевірені всі системи, включаючи виконання стрільб та пробіг на 100 кілометрів на спеціальному танкодромі.

    Саме цей процес і зафільмувала прес-служба «Укроборонпрому». На відео зафіксована перевірка точності вогню зі 125-мм гармати, сила пострілу якої викорчувала стовп, а також ходові випробування, в тому числі подолання спеціальної гірки.

    «Главком» також повідомляв, що Міністерство оборони та концерн «Укроборонпром» відновлюють на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Інститут танкових військ України.

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