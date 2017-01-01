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    «Укроборонпром» завершив випробування нового пожежного танку

    • Сьогодні, 07:19
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    Пожежний танк ГПМ-72
    Пожежний танк ГПМ-72

    Своїми тактико-технічними характеристиками танк значно переважає аналоги

    Львівський бронетанковий завод, що входить до складу «Укроборонпрому», завершив випробування нового пожежного танку ГПМ-72, повідомляє прес-служба концерну.

    ГПМ-72 призначена для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт на складах, арсеналах, базах зберігання вибухонебезпечних виробів, розчищення шляхів до вогнищ пожеж, прокладання протипожежних смуг при лісових пожежах.

    В «Укроборонпромі» зазначають, що за своїми тактико-технічними характеристиками ГПМ-72 значно переважає аналоги. Основними її перевагами є сучасний пожежний насос і лафет, місткість пожежної цистерни, яка складає 20 тонн, підвищена прохідність та захищеність екіпажу від ураження різними типами боєприпасів та вогнем пожежі.

    «ГПМ-72 витримала випробування і ЛБТЗ очікує на прийняття Міноборони України рішення щодо укомплектування спецпідрозділів Збройних Сил України цими новітніми зразками військової пожежної техніки, оскільки потреба в броньованому пожежному танку є очевидною», - заявив директор заводу Роман Тимків.

    Нагадаємо, шо суд дозволив військовій прокуратурі провести обшуки в «Укроборонпромі», який підозрюють у співпраці з фіктивними підприємствами

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