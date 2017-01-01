«Укроп» блокує перевибори мера Луцька – секретар міськради Юлія Вусенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар Луцької міськради заявила, що питання переобрання мера міста треба виносити на загальноукраїнський рівень

Після смерті мера Луцька Миколи Романюка 3 лютого ситуація, що склалася в місті, є надзвичайно складною. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила Юлія Вусенко, яка є секретарем Луцької міськради та наразі виконує обов’язки міського голови.

«В такий момент ключовим для мене є забезпечити конституційне право лучан обрати нового міського голову. У жодному разі не затягнути цей процес і зробити все від мене залежне, аби ми вчасно організували перевибори міського голови. Наразі є політичні сили, зокрема партія «Укроп», яка представлена величезною кількістю депутатів, котрі ці процеси затягують», - заявила Вусенко.

Вона зазначила, що треба виносити це питання на загальноукраїнський рівень, аби лучани мали право обрати голову міста.

«Міськрада має прийняти рішення про взяття до відома факту смерті міського голови та припинення його повноважень. Але ми двічі вже не можемо зібратись, аби це зробити», - повідомила секретар міської ради.

Прийняття такого рішення означає автоматичне подання клопотання у Верховну Раду, а вона вже приймає рішення про дострокові вибори.

«Тим, хто блокує таке рішення, вигідно не йти на вибори, а отримати свою людину на посаді секретаря міськради, яка весь цей перевиборний час виконуватиме обов’язки міського голови», - підкреслила Вусенко.