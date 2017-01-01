«Укрпошта» планує завести в Україну Amazon

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Інтернет-магазин Amazon

Щоб завести Amazon в Україну, знадобиться певний час

«Укрпошта» має намір завести в Україну Amazon. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив генеральний директор ДП «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Зараз ми дуже хочемо завести Amazon в нашу країну. Зараз ми працюємо з нашими партнерами, тому що це міжнародний поштовий обіг, це потребує деякий час. Логістично ми готові, але ж це міжнародні угоди і у цьому випадку ми повинні працювати з американською поштою – це великий монополіст і вони не надто швидко рухаються», - сказав він.

Крім того, зазначив Смілянський, це потребує збільшення штату української митниці, щоб пропускати товари.

«Дуже хочу до кінця 2017-го, але обіцяти не буду, бо не впевнений», – додав гендиректор «Укрпошти».

Як повідомлялося, з 24 березня почали діяти збільшені майже на 50% тарифи на універсальні послуги «Укрпошти».

Amazon.com — один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через інтернет.

Компанія веде експансію на ринки інтернет-торгівлі за межами США: існують національні клони бренду Amazon у Канаді, Великій Британії, Німеччині, Японії, Франції і Китаї.



