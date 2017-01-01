Укрпошта приймає всі комунальні платіжки, крім київських ГІОЦ

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«Укрпошта» пояснила такий крок нерентабельністю співпраці із Головним інформаційно-обчислювальним центром

Укрпошта продовжує приймати для оплати рахунки за всі комунальні послуги на всій території України. Для Києва виняток становлять платіжки столичного комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).

Про це повідомили в «Укрпошті».

«Останнім часом ми отримуємо велику кількість питань про співпрацю Укрпошти з КП ГІОЦ (Київ) та приймання платежів Укрпоштою. Відповідаємо на найважливіші. Укрпошта продовжує приймати для оплати рахунки за всі комунальні послуги на всій території України. Для Києва – це рахунки Київгаз, Київенерго, рахунки за тепло, послуги зв'язку, платежі на рахунки ОСББ і багато інших, – ми, як і раніше, безпосередньо працюємо з ними, приймаючи платежі від громадян на їх рахунки. Ці рахунки становлять 80% від обсягу платежів середньостатистичного киянина», - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначають в Укрпошті, у результаті припинення співпраці зі столичним комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Укрпошта тимчасово не братиме лише три платежі по Києву: за гарячу, холодну воду та утримання будинків і прибудинкової території. «Ці платежі, як і раніше, можна зробити і через розвинену інфраструктуру комерційних банків, терміналів і інтернет-компаній», - наголошують в «Укрпошті».

Зазначається, що ГІОЦ – це посередницька компанія, яка збирає дані в тому числі розрахунок заборгованості і показання лічильників у постачальників комунальних послуг, і надає ці дані Укрпошті за допомогою свого програмного забезпечення.

«Якщо з іншими постачальниками послуг ми працюємо безпосередньо, то в трьох випадках реквізити для оплати постачальників послуг закриті ГІОЦ, і без договірних відносин з цією компанією провести ці платежі безпосередньо ми не можемо. Справа в тому, що Укрпошта не стягує тариф за оплату комунальних послуг з кінцевого споживача. Коли оплату на рахунки ГІОЦ приймає банк – ГІОЦ бере з клієнта одержувача-комунального підприємства свою комісію, а банк бере свою комісію вже з платника-клієнта. Укрпошта працює інакше. Єдина плата за наші послуги, яку ми отримуємо – це від компанії ГІОЦ. Саме тому ми так боремося за рентабельність тарифу співпраці з цією компанією: ми не хочемо перекладати фінансові проблеми на плечі клієнтів, але і не можемо дозволити працювати в збиток собі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Укрпошта не має можливості приймати платежі, як це можуть робити банки: оплатою з рахунку, картки або через інтернет-банкінг.

«У результаті, можемо приймати платежі на рахунки ГІОЦ тільки готівкою. Але це вимагає більших витрат на прийом таких платежів, в тому числі на зарплати персоналу, оренди приміщень, інкасації. Тобто ми апріорі не можемо надавати послугу за тією ж вартістю, що і банки», - роз'яснюють в «Укрпошті».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрпошта» тимчасово припиняє приймання комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ).