«Укрпошта» закупила вантажівок на 38 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фургони МАЗ

Сума договорів на 5,7% нижча від загальної очікуваної вартості в 40,13 млн грн

ПАТ «Укрпошта» 3-27 квітня уклало сім угод про закупівлю вантажівок на загальну суму 37,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума договорів на 5,7% нижча від загальної очікуваної вартості в 40,13 млн грн.

У ТОВ «Сучасні вантажівки» за 31,76 млн грн замовили 27 стінових фургонів МАЗ-4371N2 із підіймальними платформами «Dhollandia» по 1,17-1,18 млн грн.

Без підйомника їх продають по $38 тис, або 1,02 млн грн., але невідомо, з ПДВ чи без.

ТОВ «Амако Україна» за 3,78 млн грн поставить три стінових фургони Iveco Daily 70C15 із підіймальними платформами «Dhollandia» по 1,05 млн грн.

На ринку воно продає такі автомобілі без підйомника дещо дорожче – по 1,08 млн грн.

ТОВ з ІІ «Сканія Україна» швецької компанії «Scania CV AB» дали 2,29 млн грн за три вживаних сідельних тягачі Scania G400LA4x2MNA 2010 року випуску із пробігом 578-615 тис км і напівпричепами по 765 тис. грн.

У відкритих джерелах є дані про продаж тягача того ж року випуску із пробігом 460 тис. км без напівпричепа за 25 тис. євро, або 716 тис грн. без ПДВ.

Із переможцем «Сканія Україна» змагалося ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» Валерія Пінскія та Харківської міської асоціації воїнів-інтернаціоналістів. У решті випадків дорожчим конкурентом було ТОВ «ТД Будшляхмаш» Мирослава Гуйвана – голови наглядової ради та основний акціонер ПрАТ «Спецбудмаш».

На п’яти з шести тендерів щодо фургонів ДочП «Укр-Фестіна» пропонувало на 4-10% нижчі ціни, але його відхилили через відсутність чинного сертифікату відповідності на товар або шасі, документу про повноваження представника і перекладу опису продукції та наявність у відповідній довідці менше восьми СТО по Україні.

Крім того, на виграних «Амако Україна» торгах фірма «Сучасні вантажівки» теж була відхилена через відсутність сертифікату.

Джерело: Наші гроші