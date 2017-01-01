«Укрпошта» збирається доставляти пошту електромобілями

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Доставка пошти

В 2017-2018 роках планують закупити близько 200-250 електромобілів

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» планує у 2017-2018 роках закупити 200-250 електромобілів для доставки пошти. Про це під час презентації стратегії розвитку «Укрпошти» на найближчі п'ять років повідомив заступник генерального директора підприємства з операційної діяльності Олександр Перцовський.

«В 2017-2018 роках близько 200-250 електромобілів, які ви зможете побачити на кур'єрській доставці пошти», - сказав він.

За словами Перцовського, на перших етапах планується закупівля електромобілів для офісів компанії в Києві, Одесі, Харкові, а також Дніпрі, після чого планується забезпечити таким транспортом обласні центри.

Також він додав, що компанія поки не визначилася з моделями авто, але автомобілі будуть закуплені через відкриті тендери.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що уряд планує відмінити всі податки на імпорт електромобілів.

За даними ЗМІ, в 2016 році продажі електромобілів становили майже 2,6 тис. електрокарів або 4% від всіх продажів авто в Україні за минулий рік.

Як повідомлялося, процес реорганізації держпідприємства «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство буде завершено 1 березня 2017 року.