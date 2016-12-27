«Укртелеком» підвищив тарифи за послуги фіксованого телефонного зв’язку

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З 1 січня оператор змінює вартість дзвінків на деякі міжнародні напрямки і вартість користування тарифними планами послуги «Інтернет від «Укртелекому» для юридичних осіб

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» відсьогодні, з 1 січня 2017 року, підвищує вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку для юридичних осіб, повідомляє «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, це пов’язано із рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), від 8 листопада 2016 року про затвердження максимальних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Таким чином, згідно з даними на сайті «Укртелекому», з 1 січня 2017 року вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку для юридичних осіб збільшиться в межах 18,5%-22,9%.

Також зазначається, що з 1 січня 2017 року оператор змінює вартість дзвінків на деякі міжнародні напрямки і вартість користування тарифними планами послуги «Інтернет від «Укртелекому» для юридичних осіб.

Як повідомлялось, «Укртелеком» з 1 грудня 2016 року підвищив максимальні розміри тарифів на послуги фіксованого зв'язку для населення і бюджетних організацій на 10,6%, а з 1 січня 2017 року для бюджетних організацій ще на 21,2%. Директор з корпоративних комунікацій оператора фіксованого зв'язку України «Укртелеком» Михайло Шуранов повідомив, що в середньому зростання тарифів на послуги телефонії для населення складе 8%.

У 2015 році «Укртелеком» збільшив чистий прибуток в порівнянні з 2014 роком на 3,4% - до 445 млн грн. Виручка компанії в минулому році зросла на 9% - до 6,773 млрд грн. При цьому обсяг капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток телекомунікаційної інфраструктури компанії, в минулому році скоротився на 35,3% - до 234 млн грн.

Як відомо, «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в інтернет (більше 1,6 млн користувачів). Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).