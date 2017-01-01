«Укрзалізниця» лишається гальмом економіки – глава «Укрметалургпрому»

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«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» ігнорувала бізнес під час підготовки стратегії розвитку, заявив президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром»

Президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков розкритикував презентовану «Укрзалізницею» стратегію розвитку УЗ на 2017–2021 роки, назвавши державного монополіста гальмом економіки, непрозорою і неповороткою «державою в державі». Про це йдеться в матеріалі Каленкова, розміщеному на сайті «Укрметалургпром».

«Перший погляд на стратегію, розміщену на сайті УЗ, дає розуміння того, що це просто-напросто набір «хотілок» залізничників, зокрема, яким саме чином вони можуть хвацько витратити 148 млрд грн... Які інвестиційні проекти є пріоритетними? Де обґрунтування їх ефективності? Чому акцент зроблено на рівнях зарплат залізничників, але немає ані слова про продуктивність (т-км/ос.)?» – пише Каленков, акцентуючи, що презентована стратегія породжує велику кількість питань.

Разом з тим, за словами Каленкова, державний монополіст ігнорував бізнес під час підготовки стратегії розвитку.

«Обговорювати з нами деталізований фінансовий план і стратегію, схоже, ніхто не збирається, незважаючи на наші численні звернення... Бізнес як основний клієнт «Укрзалізниці» повинен мати доступ до фінплану і стратегії, а також право ставити незручні запитання менеджменту – тільки так можна підвищити ефективність «Укрзалізниці»; в іншому випадку вона так і залишиться непрозорою і неповороткою «державою в державі», що буде гальмом для економіки і більмом на оці для вищого керівництва країни», – нарікає експерт.

Крім того, Каленков стверджує, що «Укрзалізниця» не виконує даних обіцянок.

«Всі чули, як Войцех Балчун обіцяв прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману заощадити 7 млрд грн за перший рік, як обіцяв 23 поїзди на Комиш-Зорі, як обіцяв 9 тис. вагонів у 2017 році (КМУ під це навіть ще раз пішов на безпрецедентний крок і дозволив витратити 16 млрд грн до затвердження фінплану). Тепер же нам усім зрозуміло, що немає ні першого, ні другого, ні третього (у першому кварталі 2017 р. виготовлено аж 154 вантажних вагони, що незмірно менше заявлених планів). Тоді про яку стратегію ми говоримо?» – обурюється голова асоціації.

Нагадаємо, 18 травня голова правління «Укрзалізниці» презентував стратегію розвитку УЗ на період 2017–2021 рр.