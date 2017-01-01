«Укрзалізниця» не планує зменшувати кількість потягів до Росії
- Сьогодні, 22:04
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Кількість пасажирських потягів на 2017/2018 рік наразі залишається без змін
У ПАТ «Укрзалізниця» повідомили, що наразі у графіку руху пасажирських потягів з України до Російської Федерації немає змін на 2017/2018 рік.
Про це йдеться у відповіді «Укрзалізниці» на інформаційний запит «УНН».
«Об’єми руху пасажирських поїздів між Україною та Російською Федерацією у графіку руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рік наразі залишаються без змін», - зазначили у відомстві.
В «Укрзалізниці» також поінформували, що пасажирське сполучення між Україною та Росією здійснюється у відповідності з графіком руху потягів на 2016/2017 рік, який дійсний до 9 грудня 2017 року.
Нагадаємо, минулого року понад мільйон пасажирів скористався залізницею, щоб виїхати з України в Росію, і майже стільки ж їхало у зворотному напрямку.
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