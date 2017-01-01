«Укрзалізниця» перейменувала сім станцій Придніпровської залізниці

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На Придніпровській залізниці перейменували низку станцій

Нові назви станцій вже вносяться до розкладу руху пасажирських поїздів

Державна компанія «Укрзалізниця» ухвалила рішення про перейменування низки станцій Придніпровської залізниці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Зокрема, нову назву відтепер носитимуть станції: Баглій (стара) – Запоріжжя-Кам’янське (нова), Брагинівка (стара) – Петропавлівка (нова), Железнякове (стара) – Ерастівка (нова), Єлізарове (стара) – Рясна(нова), Дніпродзержинськ (стара) – Кам’янське (нова), Дніпродзержинськ-Лівобережний (стара) – Кам’янське-Лівобережне (нова), Дніпродзержинськ-Пасажирський (стара) – Кам’янське-Пасажирське (нова).

Зауважується, що відповідні зміни вже вносяться до розкладу руху пасажирських поїздів, розміщеному на відомчому сайті та в будівлях станційно-вокзальних комплексів, до інтернет-сервісів продажу квитків і робот із вантажовідправниками.

«Просимо пасажирів та клієнтів залізниці бути уважними, завчасно звернути увагу на зміни, що відбулися», – йдеться в повідомленні.