«Укрзалізниця» під керівництвом Бальчуна витратила на свої підрозділи в «ЛДНР» понад 680 млн грн

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Укрзалізниця витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях понад 680 млн грн

ПАТ «Укрзалізниця» під керівництвом поляка Войцеха Бальчуна витратила на утримання своїх підрозділів на окупованій території понад 680 млн грн. Про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата Вікторії Войціцької, який вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«У випадку «Укрзалізниці», то ця компанія не просто забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, а й возить вантажі, які вбивають наших солдатів. Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин. Більш того, статистика перевезень, надана «УЗ», свідчить, що тільки за 2016 рік з нашого боку на НКТ зайшло понад 2 тис вагонів лісу. Хто контролював, використовується ця деревина для шахт чи для бліндажів, з яких стріляють по наших солдатах? »- зазначає народний депутат.

Так, згідно з даними Укрзалізниці, підприємство витратило на свій підрозділ 681 238 000 грн.