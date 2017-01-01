«Укрзалізниця» планує розділитися на 5 компаній
- Сьогодні, 22:59
-
Розсилка
У 2018 році «Укрзалізниця» планує створити шість регіональних компаній з приміських перевезеньДержавне акціонерне товариство «Укрзалізниця» впродовж поточного і наступного року планує розділитись на 5 компаній.
Про це голова правління держтовариства Войцех Балчун заявив під час представлення Стратегії модернізації ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 років, повідомляє прес-служба компанії.
Стратегією розвитку передбачено продовження процесу реформування галузі шляхом побудови вертикально інтегрованої структури.
Зокрема, будуть створені компанії за напрямками діяльності, а не за регіональним принципом, як було раніше.
«Бізнес-модель ПАТ «Укрзалізниця» буде побудована на п’яти бізнес-вертикалях: вантажні перевезення та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, послуги тяги, виробництво та сервіс. Упродовж поточного та наступного років будуть створені всі компанії за сегментами ринку», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, у вантажному секторі, крім традиційних перевезень будуть створені окремі компанії термінальних послуг, логістики, інтермодальних перевезень.
Щодо пасажирського сектору, то у 2018 році планується створити шість регіональних компаній з приміських перевезень та вокзальну компанію.
Щодо тягового рухомого складу – буде створена окрема компанія, оператор тяги.