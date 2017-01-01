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«Укрзалізниця» планує розділитися на 5 компаній

У 2018 році «Укрзалізниця» планує створити шість регіональних компаній з приміських перевезень

Державне акціонерне товариство «Укрзалізниця» впродовж поточного і наступного року планує розділитись на 5 компаній.

Про це голова правління держтовариства Войцех Балчун заявив під час представлення Стратегії модернізації ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 років, повідомляє прес-служба компанії.

Стратегією розвитку передбачено продовження процесу реформування галузі шляхом побудови вертикально інтегрованої структури.

Зокрема, будуть створені компанії за напрямками діяльності, а не за регіональним принципом, як було раніше.

«Бізнес-модель ПАТ «Укрзалізниця» буде побудована на п’яти бізнес-вертикалях: вантажні перевезення та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, послуги тяги, виробництво та сервіс. Упродовж поточного та наступного років будуть створені всі компанії за сегментами ринку», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, у вантажному секторі, крім традиційних перевезень будуть створені окремі компанії термінальних послуг, логістики, інтермодальних перевезень.

Щодо пасажирського сектору, то у 2018 році планується створити шість регіональних компаній з приміських перевезень та вокзальну компанію.

Щодо тягового рухомого складу – буде створена окрема компанія, оператор тяги.