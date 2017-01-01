«Укрзалізниця» планує у червні підвищити тарифи

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Поки що невідомо, на скільки можуть зрости тарифи на пасажирські перевезення залізницею

Цього року «Укрзалізниця» може підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно в червні-липні.

Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури, очільник наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Говорячи про підвищення тарифів на залізничні перевезення, він так і не уточнив, на скільки може зрости вартість перевезень.

«До травня ми не встигнемо завершити цей процес, але, думаю, якщо всі питання буде узгоджено, це може статися в червні-липні», – наголосив Кравцов.