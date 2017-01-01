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    «Укрзалізниця» планує збільшити пропускну здатність перегону в напрямку Маріуполя

    • Сьогодні, 06:57
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    Залізничні колії
    Залізничні колії

    Пропускну здатність залізничного перегону хочуть збільшити до 42 пар поїздів на добу

    ПАТ «Укрзалізниця» планує до осені 2017 року розширити пропускну здатність перегону Волноваха - Камиш-Зоря в напрямку Маріуполя до 42 пар поїздів на добу.

    Про це повідомив голова наглядової ради «Укрзалізниці», перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

    «Я сподіваюся, що протягом трьох-чотирьох місяців, до горизонту літа ми зможемо вийти на ці цифри (42 пар поїздів на добу - ред.). Зараз працюємо над цим проектом, вже почали запускати його», - зазначив він.

    Кравцов уточнив, що мова йде про вантажні і пасажирські поїзди разом.

    «Якщо зараз 27-28 пар поїздів разом з пасажирськими, то сподіваюся, що ми зможемо підняти цю цифру до 42 пар поїздів максимум», - сказав голова наглядової ради перевізника.

    Також він додав, що торішнього розширення перегону Комиш-Зоря до 24 пар недостатньо.

    «Металурги все одно доставляють сировину в Маріуполь каботажем», - розповів Кравцов.
    Нагадаємо, цього року «Укрзалізниця» може підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно в червні-липні.

    Джерело: РБК-Україна

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