«Укрзалізниця» планує збільшити пропускну здатність перегону в напрямку Маріуполя

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Залізничні колії

Пропускну здатність залізничного перегону хочуть збільшити до 42 пар поїздів на добу

ПАТ «Укрзалізниця» планує до осені 2017 року розширити пропускну здатність перегону Волноваха - Камиш-Зоря в напрямку Маріуполя до 42 пар поїздів на добу.

Про це повідомив голова наглядової ради «Укрзалізниці», перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

«Я сподіваюся, що протягом трьох-чотирьох місяців, до горизонту літа ми зможемо вийти на ці цифри (42 пар поїздів на добу - ред.). Зараз працюємо над цим проектом, вже почали запускати його», - зазначив він.

Кравцов уточнив, що мова йде про вантажні і пасажирські поїзди разом.

«Якщо зараз 27-28 пар поїздів разом з пасажирськими, то сподіваюся, що ми зможемо підняти цю цифру до 42 пар поїздів максимум», - сказав голова наглядової ради перевізника.

Також він додав, що торішнього розширення перегону Комиш-Зоря до 24 пар недостатньо.

«Металурги все одно доставляють сировину в Маріуполь каботажем», - розповів Кравцов.

Нагадаємо, цього року «Укрзалізниця» може підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно в червні-липні.

Джерело: РБК-Україна