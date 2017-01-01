«Укрзалізниця» планує збільшити пропускну здатність перегону в напрямку Маріуполя
- Сьогодні, 06:57
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Пропускну здатність залізничного перегону хочуть збільшити до 42 пар поїздів на добу
ПАТ «Укрзалізниця» планує до осені 2017 року розширити пропускну здатність перегону Волноваха - Камиш-Зоря в напрямку Маріуполя до 42 пар поїздів на добу.
Про це повідомив голова наглядової ради «Укрзалізниці», перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.
«Я сподіваюся, що протягом трьох-чотирьох місяців, до горизонту літа ми зможемо вийти на ці цифри (42 пар поїздів на добу - ред.). Зараз працюємо над цим проектом, вже почали запускати його», - зазначив він.
Кравцов уточнив, що мова йде про вантажні і пасажирські поїзди разом.
«Якщо зараз 27-28 пар поїздів разом з пасажирськими, то сподіваюся, що ми зможемо підняти цю цифру до 42 пар поїздів максимум», - сказав голова наглядової ради перевізника.
Також він додав, що торішнього розширення перегону Комиш-Зоря до 24 пар недостатньо.
«Металурги все одно доставляють сировину в Маріуполь каботажем», - розповів Кравцов.
Нагадаємо, цього року «Укрзалізниця» може підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення орієнтовно в червні-липні.
Джерело: РБК-Україна