«Укрзалізниця» працює на окупованій частині Донбасу, – міністр

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«Укрзалізниця» перевозить вугілля, сталь на контрольовану урядом територію

Державне підприємство «Укрзалізниця» працює на непідконтрольній території Донбасу.

Про це в ефірі «5 каналу» у програмі «Інформаційний день» заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Там працює державне підприємство «Укрзалізниця», яке забезпечує перевезення уже згаданої продукції від промислових підприємств, які розташовані на непідконтрольних територіях на контрольовану урядом територію. Це підприємство перевозить вугілля, сталь і так далі. За ці послуги сплачується державному підприємству «Укрзалізниця», з цього платяться податки», – заявив міністр.

Крім того, під час обговорення спрощеної процедури звітності на окупованих територіях Донбасу Черниш зазначив, що промислові підприємства, які перебувають в окупованих районах Донбасу, сплачують податки Україні.

Джерело: 5 канал