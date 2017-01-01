«Укрзалізниця» призначила 23 додаткових потяги до травневих свят

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«Укрзалізниця» до травневих свят призначила 23 додаткових потяги

У квітні – травні також здійснять додаткові рейси 6 графікових поїздів

«Укрзалізниця» до травневих свят призначила 23 додаткових потяги, а також додаткові рейси 6 потягів за графіком.

Про це йдеться у прес-службі «Укрзалізниці».

Додаткові потяги курсуватимуть на напрямках Київ – Львів, Київ – Ужгород, Київ – Харків, Харків – Ужгород, Одеса – Львів, Миколаїв – Київ у період з 26 квітня до 10 травня.

Додаткові рейси будуть на потягах Миколаїв – Івано-Франківськ, Одеса – Чернівці, Одеса – Київ, Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, Костянтинівка – Одеса та Київ – Запоріжжя.

Зокрема, у період з 26 квітня по 10 травня курсуватимуть додаткові поїзди:

№191/192 Київ – Львів, з Києва та Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня. №197/198 Київ – Ковель, з Києва та Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня. №243/244 Київ – Львів, з Києва та Львова 29 квітня, 2, 9 травня. №207 Київ – Ужгород, з Києва 26, 27, 28, 29, квітня, 1, 2, 7, 8 травня, з Ужгорода 27, 28, 29, 30 квітня, 2, 3, 6, 8 травня. №239 Київ – Ужгород, з Києва 28 квітня, 1, 5, 8 травня, з Ужгорода 29 квітня, 2, 6, 9 травня. №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів, з Києва 27, 29 квітня, 1, 5, 7 травня, з Рахова 28, 30 квітня, 2, 6, 8 травня. №249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 28 квітня, 1, 5, 7 травня, з Чернівців 29 квітня, 2, 6, 8 травня. №213 Київ – Солотвино, відправлення з Києва 3, 5, 7, 9 травня, зворотно 4, 6, 8, 10 травня. №271/272 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 29 квітня, 9 травня. №277 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 29 квітня, 2, 6, 9 травня. №162/161 Миколаїв – Київ, з Миколаєва 27 квітня, 5, 9 травня, з Києва 28 квітня, 6, 10 травня. №206/205 Миколаїв – Київ, з Миколаєва та Києва 28 квітня, 2 та 6 травня. №179 Дніпро – Київ, з Дніпра та Києва 28, 29 квітня, 2, 9 травня. №796/795 Київ – Суми, з Києва та Сум 29 квітня, 2, 6, 9 травня. №228 Одеса – Львів, з Одеси 27, 29 квітня, 5, 8 травня, зі Львова 28, 30 квітня, 6, 9 травня. №242 Одеса – Ужгород, з Одеси 28 квітня, 1, 7, 9 травня, з Ужгорода 29 квітня, 2, 8, 10 травня. №270/269 Одеса – Харків, з Одеси 27, 29 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова 26, 28, 30 квітня, 3, 5, 10 травня. №185 Львів – Ужгород, зі Львова та Ужгорода 29 квітня, 2, 9 травня. №231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8 травня, з Івано-Франківська 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня. №286 Запоріжжя – Львів, із Запоріжжя 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня, зі Львова 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня. №235 Харків – Ужгород, з Харкова 28 квітня, 2 , 5, 9 травня, з Ужгорода 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня. №728 Київ – Харків, з Києва та Харкова 28,30 квітня, 2, 5, 9 травня.

Додаткові вагони у складі поїзда №24/23 Одеса – Київ (Москва) в сполученні Одеса – Київ – Одеса курсуватимуть з Одеси 26, 28 квітня, 4 травня, з Києва 27, 29 квітня, 5 травня.

У квітні – травні також здійснять додаткові рейси 6 графікових поїздів:

№134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 29 квітня, 8 травня, з Івано-Франківська 30 квітня, 9 травня. №136 Одеса – Чернівці, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Чернівців 27, 29 квітня, 1, 3 5, 7, 9 травня. №148 Одеса – Київ, з Одеси 26, 28, 29 квітня, 1, 3, 5, 6, 8, 10 травня, з Києва – 27, 29, 30 квітня, 2, 4, 6, 7, 9 травня. №63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня. №92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня. №736 Київ – Запоріжжя, з Києва та Запоріжжя 2, 6, 9 травня.

Як повідомлялось, міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше висловив думку, що вирішення проблем «Укрзалізниці» потребує кадрових рішень від Кабміну: «Це проблеми управлінського характеру. Команда, на жаль, не дала необхідних результатів. Її звільнити треба було давно. Я сподіваюся, що цього місяця буде прийнято відповідні рішення на рівні Кабміну».

Як відомо, конфлікт між Омеляном та головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Балчуном триває вже давно. Омелян заявляв, що цей конфлікт завершиться приходом або нового міністра, або нового голови «Укрзалізниці».