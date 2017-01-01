«Укрзалізниця» призначила 23 додаткових потяги до травневих свят
- Сьогодні, 21:54
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У квітні – травні також здійснять додаткові рейси 6 графікових поїздів«Укрзалізниця» до травневих свят призначила 23 додаткових потяги, а також додаткові рейси 6 потягів за графіком.
Про це йдеться у прес-службі «Укрзалізниці».
Додаткові потяги курсуватимуть на напрямках Київ – Львів, Київ – Ужгород, Київ – Харків, Харків – Ужгород, Одеса – Львів, Миколаїв – Київ у період з 26 квітня до 10 травня.
Додаткові рейси будуть на потягах Миколаїв – Івано-Франківськ, Одеса – Чернівці, Одеса – Київ, Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, Костянтинівка – Одеса та Київ – Запоріжжя.
Зокрема, у період з 26 квітня по 10 травня курсуватимуть додаткові поїзди:
- №191/192 Київ – Львів, з Києва та Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
- №197/198 Київ – Ковель, з Києва та Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня.
- №243/244 Київ – Львів, з Києва та Львова 29 квітня, 2, 9 травня.
- №207 Київ – Ужгород, з Києва 26, 27, 28, 29, квітня, 1, 2, 7, 8 травня, з Ужгорода 27, 28, 29, 30 квітня, 2, 3, 6, 8 травня.
- №239 Київ – Ужгород, з Києва 28 квітня, 1, 5, 8 травня, з Ужгорода 29 квітня, 2, 6, 9 травня.
- №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів, з Києва 27, 29 квітня, 1, 5, 7 травня, з Рахова 28, 30 квітня, 2, 6, 8 травня.
- №249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 28 квітня, 1, 5, 7 травня, з Чернівців 29 квітня, 2, 6, 8 травня.
- №213 Київ – Солотвино, відправлення з Києва 3, 5, 7, 9 травня, зворотно 4, 6, 8, 10 травня.
- №271/272 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 29 квітня, 9 травня.
- №277 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 29 квітня, 2, 6, 9 травня.
- №162/161 Миколаїв – Київ, з Миколаєва 27 квітня, 5, 9 травня, з Києва 28 квітня, 6, 10 травня.
- №206/205 Миколаїв – Київ, з Миколаєва та Києва 28 квітня, 2 та 6 травня.
- №179 Дніпро – Київ, з Дніпра та Києва 28, 29 квітня, 2, 9 травня.
- №796/795 Київ – Суми, з Києва та Сум 29 квітня, 2, 6, 9 травня.
- №228 Одеса – Львів, з Одеси 27, 29 квітня, 5, 8 травня, зі Львова 28, 30 квітня, 6, 9 травня.
- №242 Одеса – Ужгород, з Одеси 28 квітня, 1, 7, 9 травня, з Ужгорода 29 квітня, 2, 8, 10 травня.
- №270/269 Одеса – Харків, з Одеси 27, 29 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова 26, 28, 30 квітня, 3, 5, 10 травня.
- №185 Львів – Ужгород, зі Львова та Ужгорода 29 квітня, 2, 9 травня.
- №231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8 травня, з Івано-Франківська 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.
- №286 Запоріжжя – Львів, із Запоріжжя 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня, зі Львова 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня.
- №235 Харків – Ужгород, з Харкова 28 квітня, 2 , 5, 9 травня, з Ужгорода 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня.
- №728 Київ – Харків, з Києва та Харкова 28,30 квітня, 2, 5, 9 травня.
Додаткові вагони у складі поїзда №24/23 Одеса – Київ (Москва) в сполученні Одеса – Київ – Одеса курсуватимуть з Одеси 26, 28 квітня, 4 травня, з Києва 27, 29 квітня, 5 травня.
У квітні – травні також здійснять додаткові рейси 6 графікових поїздів:
- №134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 29 квітня, 8 травня, з Івано-Франківська 30 квітня, 9 травня.
- №136 Одеса – Чернівці, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Чернівців 27, 29 квітня, 1, 3 5, 7, 9 травня.
- №148 Одеса – Київ, з Одеси 26, 28, 29 квітня, 1, 3, 5, 6, 8, 10 травня, з Києва – 27, 29, 30 квітня, 2, 4, 6, 7, 9 травня.
- №63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня.
- №92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня, з Одеси 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня.
- №736 Київ – Запоріжжя, з Києва та Запоріжжя 2, 6, 9 травня.
Як відомо, конфлікт між Омеляном та головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Балчуном триває вже давно. Омелян заявляв, що цей конфлікт завершиться приходом або нового міністра, або нового голови «Укрзалізниці».