«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг до польського Перемишля

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Потяг до Перемишля

Потяг від'їжджатиме з Києва о 12:24 та прибуватиме до Перемишля о 19:03 за польським часом із зупинкою у Львові о 17:41

«Укрзалізниця» призначила на травневі свята додатковий потяг до польського Перемишля. Про це повідомили в залізничному відомстві.

Потяг Інтерсіті+ №707/708 Київ–Перемишль–Київ курсуватиме складом швидкісного двосистемного електропоїзда Hyundai Rotem з місцями для сидіння та відправлятиметься з Києва та Перемишля в пікові дати – 28 квітня, 2, 5, 9 травня.

Потяг від'їжджатиме з Києва о 12:24 та прибуватиме до Перемишля о 19:03 за польським часом із зупинкою у Львові о 17:41.

З Перемишля потяг відходитиме о 20:20 за польським часом та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 05:23 із зупинкою у Львові о 23:22.

Розклад руху розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль із потягу №707 Київ–Перемишль на потяг №33714/35170 Перемишль–Краків–Варшава–Гдиня, який ходитиме з Перемишля о 21:48. Зворотно пасажири потягу №8305 Слупськ–Познань–Вроцлав–Краків–Перемишль, що прибуває в Перемишль о 19:22, зможуть продовжити подорож потягом №707/708 Перемишль–Київ.