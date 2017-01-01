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На Великдень «Укрзалізниця» вже призначила 20 додаткових поїздів

ПАТ «Укрзалізниця» призначила ще 4 додаткові поїзди на Великдень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

«На найбільш популярні дати для виїзду громадян на великодні свята «Укрзалізниця» призначила ще 4 додаткові поїзди, які курсуватимуть між Києвом і Хмельницьким, Києвом і Львовом та Києвом і Сумами. Загалом на період з 13 по 18 квітня вже в продажу квитки на 20 додаткових поїздів у різних напрямках», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поїзд №243/244 Київ - Львів здійснить рейси з Києва та Львова 15 та 17 квітня. Поїзд №271/272 Київ - Хмельницький відправиться з Києва 17 квітня о 06:30 та прибуде до Хмельницького об 11:58, поїзд №277/278 Київ - Хмельницький відправиться в рейс з Києва та Хмельницького 15 квітня, відправлення з Києва о 05:50 та прибуття до Хмельницького о 10:58, відправлення з Хмельницького о 13:50 та прибуття до Києва о 20:28.

У складі цих поїздів курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони класу люкс. Крім того, призначено додатковий поїзд № 796/795 Київ - Суми, який відправиться з Києва та Сум 15, 17, 29 квітня. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на великодні свята з 13 по 18 квітня «Укрзалізниця» призначила 9 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 6 регулярних поїздів.