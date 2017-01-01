«Укрзалізниця» пустить три додаткові потяги до весняних канікул

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Потяги курсуватимуть з Києва та Харкова до Ужгорода та зворотно

На весняні шкільні канікули «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїздина захід країни.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

До весняних канікул, які розпочнуться у школярів 27 березня, «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди в західному напрямку.

Вони курсуватимуть з Києва та Харкова до Ужгорода та зворотно.

Так, з 24 березня по 3 квітня курсуватимуть такі додаткові поїзди: