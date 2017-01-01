«Укрзалізниця» пустить три додаткові потяги до весняних канікул
- Сьогодні, 12:05
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Потяги курсуватимуть з Києва та Харкова до Ужгорода та зворотно
На весняні шкільні канікули «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїздина захід країни.
Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».
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До весняних канікул, які розпочнуться у школярів 27 березня, «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди в західному напрямку.
Вони курсуватимуть з Києва та Харкова до Ужгорода та зворотно.
Так, з 24 березня по 3 квітня курсуватимуть такі додаткові поїзди:
- № 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 24 березня, зворотно – 26 березня.
- № 207/239 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 31 березня, з Ужгорода – 1 квітня.
- № 235 Харків – Ужгород, відправлення з Харкова 24 та 31 березня, з Ужгорода – 26 березня та 2 квітня.