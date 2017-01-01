«Укрзалізниця» стала членом Транскаспійського транспортного маршруту

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З новим статусом в «Укрзалізниці» з’являються нові шляхи для збільшення вантажної бази та зростання обсягів вантажопотоку

«Укрзалізниця» стала членом Міжнародної асоціації «Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут».

Про це повідомив глава УЗ Войцех Балчун.

«Таке рішення одноголосно було прийнято у Баку на засіданні загальних зборів та правління цього Об’єднання юридичних осіб. Ми подали детальну інформацію про поточний стан компанії, ознайомили зі стратегією реформування «Укрзалізниці» на найближчі п’ять років і висловили своє бажання приєднатись до такого перспективного проекту як «Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут», — написав він.

За словами керівника «Укрзалізниці», з новим статусом члена ТМТМ з’являються нові шляхи для збільшення вантажної бази та зростання обсягів вантажопотоку.

«Колеги з казахської, азербайджанської та грузинської залізниць високо оцінили наші кроки і потенціал УЗ. Тому прийняли нас до лав об’єднання і висловили зацікавленість у подальшій взаємній інтеграції можливостей залізниць, що тепер входять до розширеної асоціації ТМТМ. Ставши сьогодні частиною цього транспортного коридору, ми отримали можливість впливати на стратегію його розвитку і позиціонування», — додав Балчун.

Транскаспійський транспортний маршрут — це міжнародний транспортний маршрут «Китай—Туреччина—Європа» в обхід Росії.