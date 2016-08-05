«Укрзалізниця» закупила «золоті» запчастини за три мільйони у фірми, яку підозрюють в корупційній схемі

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Ринкова ціна деталей відрізняється від тендерної пропозиції у п’ять разів

Південно-Західна залізниця переплатила за запчастини фірмі, яка фігурує у кримінальній справі щодо закупівель «Укрзалізничпостача» за завищеними цінами. Про це пише сайт «Zалізниця без корупції».

Філія 27 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «НТП «Трансінвест» запчастин до електропоїздів на 3,01 млн грн. Їх мають поставити до кінця березня.

Контактори МК 1-20 виробництва українського ТОВ «Спільне виробниче підприємство «Квазар» Олександра Трунова придбали по 8 736 грн./шт. Їх можна знайти у продажу по 1 650 грн./шт., тобто уп’ятеро дешевше. У Росії вони продаються по 3 600 руб./шт., або 1 653 грн./шт.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Електротех» із різницею в ціні 1 тис грн. та ідентичною продукцією тих самих виробників. Обидва учасники не робили кроків під час аукціону. Вартість угоди з переможцем на 0,04% нижча за очікувану вартість закупівлі.

Київський «Трансінвест» зареєстровано на кримчанина Максима Ковальчука, який керує ним з вересня 2016 року. Раніше засновником і директором був київський адвокат Костянтин Глоба. Із жовтня 2014 року фірма виграла тендерів 130,33 млн грн.

Вона фігурує у справі НАБУ про закупівлі «Укрзалізничпостачем» у 2015 році запчастин у ТОВ «Техноекотрейдінг» і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» за завищеними цінами. За даними слідства, «Техноекотрейдінг» після перемоги в тендері перерахував кошти на рахунки «Трансінвесту» для їх легітимізації.

Засновником і директором «Техноекотрейдінгу» є Ігор Шкляр, співвласник ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Квазар Комплекс» разом з Анатолієм Бутрімасом і Дмитром Боковим.

«НВП «Квазар Комплекс» входить у групу компаній, пов’язаних з екс-нардепом Олександром Єдіним, партнером родини покійного гендиректора «Укрзалізниці» й міністра транспорту Георгія Кірпи.