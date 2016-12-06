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    «Укрзалізниця» запускає дев'ять додаткових потягів до великодніх свят

    • Сьогодні, 02:18
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    «Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування 6 цілорічних поїздів

    На великодні свята з 13 по 18 квітня «Укрзалізниця» призначила 9 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 6 регулярних поїздів.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зокрема, призначено ще один додатковий поїзд – № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів.

    У компанії також повідомляють, що додатковий поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправиться з Києва 14, 16 квітня, а зворотно з Рахова 15, 17 квітня.

    На святкові дні «Укрзалізниця» призначила такі додаткові поїзди:

    • № 191/192 Київ – Львів, відправленням з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.
    • № 197/198 Київ – Ковель, відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.
    • № 179 Київ – Дніпро, з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.
    • № 185 Львів – Ужгород, зі Львова й Ужгорода 14 квітня.
    • № 235 Харків – Ужгород, відправленням з Харкова 14, 17 квітня.
    • Інтерсіті+ № 728/727 Київ – Харків, з Києва та Харкова 14, 17 квітня.
    • № 231 Дніпро – Івано-Франківськ, із Дніпра 14, 16 квітня, з Івано-Франківська 15, 17 квітня.
    • № 270/269 Одеса – Харків, з Одеси 13, 17 квітня, з Харкова 14, 18 квітня.

    Крім цього, «Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування 6 цілорічних поїздів:

    • № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 14, 17 квітня, з Івано-Франківська 15, 18 квітня.
    • № 148 Одеса – Київ, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Чернівців 13, 15, 17 квітня.
    • № 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 13, 15, 17 квітня, з Одеси 14, 16, 18 квітня.
    • № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.
    • № 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Чернівців 13, 15, 17 квітня.
    • Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня
    Як повідомляв «Главком», на весняні шкільні канікули «Укрзалізниця» призначила три додаткових поїзди на захід країни..

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