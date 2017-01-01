«Укрзалізниця» запускає шість додаткових потягів до великодніх свят

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Також збільшено періодичність курсування трьох графікових поїздів у популярних напрямках

ПАТ «Укрзалізниця» під час великодніх свят з 13 по 18 квітня призначила 6 додаткових поїздів з Києва до Харкова, Львова, Ковеля та Дніпра, а також зі Львова й Харкова до Ужгорода.

Про це йдеться у повідомленні на сайті перевізника.

На пікові святкові дати вже можна придбати квитки на такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів, відправленням з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.

№ 179 Київ – Дніпро, з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.

№ 185 Львів – Ужгород, зі Львова й Ужгорода 14 квітня.

№ 235 Харків – Ужгород, відправленням з Харкова 14, 17 квітня.

Інтерсіті+ № 728/727 Київ – Харків, з Києва та Харкова 14, 17 квітня.

Крім того, для виїзду громадян на великодні свята збільшено періодичність курсування трьох графікових поїздів у популярних напрямках:

№ 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.

№ 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня.

Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.

«Главком» раніше повідомляв, що на весняні шкільні канікули «Укрзалізниця» призначила три додаткових поїзди на захід країни.