«Укрзалізниця» запускає новий потяг до Солотвиного

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Поїзд вирушає зі станції «Київ-Пасажирський» по непарних числах о 18:34 та прибуватиме на станцію «Солотвине-1» о 13:42

«Укрзалізниця» запроваджує пряме залізничне сполучення між Києвом і Східним Закарпаттям: з 3 травня 2017 року почне курсувати новий поїзд №213/214 «Київ – Солотвине».

Про це повідомляє сайт ПАТ «Укрзалізниця».

«Цей поїзд уперше забезпечить пряме залізничне сполучення столиці України, міста Києва, із населеними пунктами Східного Закарпаття. Відтепер мешканці Солотвиного, Хуста, Тячева, Виноградова, Берегова, Королева матимуть можливість швидко та зручно подорожувати до Києва і назад», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, поїзд відправлятиметься зі станції «Київ-Пасажирський» по непарних числах о 18:34 та прибуватиме на станцію «Солотвине-1» о 13:42. Назад зі станції «Солотвине-1» поїзд вирушатиме по парних числах о 14:55 та прибуватиме до столиці України о 10:05.

«Призначення цього поїзда стане потужним імпульсом для розвитку туристичної галузі цього регіону, що сприятиме розвитку економіки та створенню нових робочих місць. Раніше Східне Закарпаття було позбавлене прямого залізничного сполучення з Києвом – у цей регіон курсував лише поїзд «Львів – Солотвине», – зазначив з цього приводу голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун.