«Укрзалізниця» змінить розклад семи швидкісних потягів

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Зміни зумовлені переходом на літній час

З 26 березня 2017 року у зв'язку з переходом на літній час змінюється графік руху семи швидкісних поїздів.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укрзалізниці».

«З 26 березня 2017 року у зв'язку з переходом на літній час змінюється графік руху семи швидкісних поїздів: №705 «Київ – Перемишль», №744 «Трускавець – Дарниця», №747 «Дарниця – Львів», №763 «Дарниця – Одеса», №720 «Вінниця – Харків», №727/728 «Київ – Харків – Київ» та №745 «Дарниця – Львів». Також зміниться графік руху додаткових поїздів», – йдеться у повідомленні.

Так, поїзд №705 «Київ – Перемишль» вирушатиме з Києва о 7:00 та прибуватиме до Перемишля о 13:25 із зупинками на станціях «Святошин» (07:14-07:15), «Коростень» (08:32-08:33), «Підзамче» (11:55-11:56) та «Львів» (12:05-12:17).

Поїзд №744 «Трускавець – Дарниця» вирушатиме з Трускавця о 4:15 та прибуватиме на станцію «Дарниця» об 11:54 із зупинками на станціях «Дрогобич» (04:30-04:36), «Львів» (05:47-06:08), «Підзамче» (06:16-06:17), «Коростень» (10:00-10:01), «Святошин» (11:19-11:20), «Київ-Пасажирський» (11:31-11:39).

Поїзд №747 «Дарниця – Львів» вирушатиме з Дарниці о 6:26 та прибуватиме до Львова о 14:22. На шляху прямування поїзд робитиме зупинки на станціях «Київ-Пасажирський» (06:42-06:52), «Вінниця» (09:24-09:26), «Хмельницький» (11:07-11:09), «Тернопіль» (12:41-12:43).

Поїзд №763 «Дарниця – Одеса» вирушатиме з Дарниці о 16:14 та прибуватиме до Одеси о 23:38 із зупинками на станціях «Київ-Пасажирський» (16:30-16:40), «Вінниця» (18:54-18:56), «Жмеринка» (19:29-19:31), «Вапнярка» (20:23-20:24), «Котовськ» (21:37-21:38).

Поїзд №720 «Вінниця – Харків» вирушатиме з Вінниці о 15:27 та курсуватиме за чинним розкладом із зупинками на станціях «Калинівка» (15:44-15:45), «Козятин» (16:10-16:11), «Попільня» (16:47-16:48), «Фастів» (17:11-17:12), «Київ-Пасажирський» (17:54-18:09), «Дарниця» (18:25-18:26), «Бориспіль» (18:40-18:41), «Яготин» (19:12-19:13), «Гребінка» (19:37-19:40), далі за зміненим розкладом із зупинками на станціях «Лубни» (20:05-20:20), «Ромодан» (20:41-20:45), «Миргород» (21:05-21:07), далі за чинним розкладом руху: «Полтава-Київська» (21:58-22:00), «Люботин» (23:13-23:15) та прибуватиме до Харкова о 23:40.

Також зміниться графік руху додаткових швидкісних поїздів, а саме: