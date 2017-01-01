«Укрзалізниця» знову зриває роботу ММК ім. Ілліча – директор меткомбінату

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ММК ім. Ілліча

За словами Зінченка, «Укрзалізниця» не вперше демонструє нездатність забезпечити металургів рухомим складом

Державна монополія «Укрзалізниця» недостатньо забезпечує металургів вантажним рухомим складом, що вже вдруге за місяць загрожує зупинкою доменної печі на одному з найбільших в Україні металургійних комбінатів – ММК ім. Ілліча. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор підприємства Юрій Зінченко.

«Сьогодні нам повідомили, що через Комиш-Зорю (залізнична ділянка Комиш-Зоря – Волноваха. – Ред.) протягом цієї доби пропустять тільки сім вантажних рухомих складів при 18 нормативних! У нас залишків сировини на добу роботи, про що ми повідомили залізниці. Питання до правління УЗ: нам вдруге за місяць зупиняти доменну піч через те, що УЗ не може нормально спланувати графік робіт?» – заявив Зінченко.

За словами Зінченка, «Укрзалізниця» не вперше демонструє нездатність забезпечити металургів рухомим складом, що вкрай несприятливо позначається на виробничому процесі, який відбувається безперервно. Також, на думку директора ММК ім. Ілліча, «достукатися» до правління монополіста неможливо.

«Укрзалізниця» вкотре намагається довести нам, металургам Маріуполя, що клієнтоорієнтованість – це не їхній коник, вони, як і раніше, на бронепоїзді, який уже не мчить вперед, а ледве повзе, але при цьому має чудову звукоізоляцію! Настільки добру, що наші заклики хоч якось при плануванні ремонтів колій враховувати потреби меткомбінатів, які мають безперервний цикл виробництва, залишаються поза периметром уваги керівництва «Укрзалізниці»!» – заявив Зінченко.

Також він висловив надію, що доставку сировини на комбінат все-таки не буде зірвано.

«Велике прохання до УЗ – повідомляти нам про планове зниження пропуску протягом окремих діб щонайменше за 10 днів до початку ремонтних робіт, практика роботи «з коліс» є неприпустимою для меткомбінатів!» – резюмував директор заводу.

Джерело: 112 Україна