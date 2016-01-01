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    «Улюблена людина» нардепа Лещенка назвала українців «малодушними ушльопками»

    • 26 Грудня, 05:07
    • Розсилка

    В українців «зовсім поїхав дах», тому їм треба «заховатись в нірку» – або ж почитати Біблію, зазначила Топольська

    Співмешканка депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська на своїй сторінці в Фейсбук засудила українців – мовляв, вони радіють падінню літака з російськими військовими. 

    Відтак, «улюблена людина» Лещенка назвала українців «малодушними ушльопками» і «дрібними примітивними тварюками». За її словами, в українців «зовсім поїхав дах», тому їм треба «заховатись в нірку» – або ж почитати Біблію.

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    Коментуючи цей допис, блогер Мирослав Олешко зауважив, що ці слова викликали у нього неймовірне бажання: аби Сергій Лещенко продав свою скандальну квартиру, походження грошей на яку він так чесно і не пояснив, взяв свою коханку і переїхав до Росії.

    «Там на нього чекає чудове робоче місце – в партії Володимира Жириновського ЛДПР. З огляду на те, що його майбутня дружина вважає українців «ушльопками», це стане найкращим виходом», – підсумовує блогер.

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