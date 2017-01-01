Улюбленець Путіна, «батяня комбат» Расторгуєв перебрався жити в Німеччину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер групи «Любе» Микола Расторгуєв

Раніше російський співак називав українців зомбованими, а також звинувачував у змові проти РФ

Улюблений співак президента РФ Володимира Путіна, «батяня-комбат», лідер групи «Любе» Микола Расторгуєв перебрався в німецький Баден-Баден на постійне місце проживання. Про це повідомили користувачі соцмереж.

Любимец путина, "батяня комбат" Расторгуев перебрался на постоянное место жительство в немецкий Баден-Баден. pic.twitter.com/bppXUN1D8f — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 26 лютого 2017 р.

Разом з тим, ще в 2015 році журналісти відзначали, що практично відразу після окупації Росією Криму Расторгуєв переїхав до Німеччини.

Як відомо, раніше російський співак називав українців зомбованими, а також звинувачував у змові проти РФ. Інших російських артистів, які займали проукраїнську позицію, зокрема, Андрія Макаревича і Юрія Шевчука, Расторгуєв назвав тупими.

Крім того, в 2014 році співак підписався під листом про підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Криму, тому що «не хоче віддавати кримчан на розтерзання бандерівським відморозкам».