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    Улюбленець Путіна, «батяня комбат» Расторгуєв перебрався жити в Німеччину

    • Сьогодні, 07:52
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    Лідер групи &laquo;Любе&raquo; Микола Расторгуєв
    Лідер групи «Любе» Микола Расторгуєв

    Раніше російський співак називав українців зомбованими, а також звинувачував у змові проти РФ

    Улюблений співак президента РФ Володимира Путіна, «батяня-комбат», лідер групи «Любе» Микола Расторгуєв перебрався в німецький Баден-Баден на постійне місце проживання. Про це повідомили користувачі соцмереж.

    Разом з тим, ще в 2015 році журналісти відзначали, що практично відразу після окупації Росією Криму Расторгуєв переїхав до Німеччини.

    Як відомо, раніше російський співак називав українців зомбованими, а також звинувачував у змові проти РФ. Інших російських артистів, які займали проукраїнську позицію, зокрема, Андрія Макаревича і Юрія Шевчука, Расторгуєв назвав тупими.

    Крім того, в 2014 році співак підписався під листом про підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Криму, тому що «не хоче віддавати кримчан на розтерзання бандерівським відморозкам».

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