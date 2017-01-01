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    Умерова викликали в прокуратуру напередодні Дня пам'яті жертв депортації кримських татар

    • Сьогодні, 08:49
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    Ільмі Умеров
    Ільмі Умеров

    До прокуратури також викликали Нарімана Джеляла й Леммара Юнусова

    До підконтрольної Кремлеві прокуратури Криму на 17 травня викликали Ільмі Умерова, Нарімана Джеляла й Леммара Юнусова. Про це 16 травня повідомив на своїй сторінці в Facebook Ільмі Умеров.

    «Завтра о 12:00 мене «запросили» до республіканської прокуратури, про це сьогодні приблизно о 19:30 телефоном повідомив Чуприна Валентин Олександрович (брав участь у суді щодо заборони Меджлісу). Думаю, напередодні 18 травня мова піде про «неприпустимість протиправних дій» у День пам'яті жертв депортації кримських татар», – ідеться в повідомленні.

    Ільмі Умеров припустив, що мова може йти «про бажання частини кримських татар о 13:00 покласти квіти до заставного каменя в сквері навпроти залізничного вокзалу в Сімферополі».

    Як відомо, окупаційна влада Криму не дозволила кримським активістам провести 19 травня пікет проти політичних і релігійних переслідувань на анексованому півострові.

    18 травня в Україні заплановані меморіальні заходи. Щорічно цього дня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ вислали за межі півострова до Середньої Азії. Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб.

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