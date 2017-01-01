Умови щодо пенсій та тарифів визначає не МВФ, а Гройcман, - екс-міністр економіки

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Сергій Терьохін

МВФ не нав'язує вимоги, а лише позначає проблеми, а українська влада пропонує шляхи виходу, - Терьохін

Колишній міністр економіки (2005 р.) Сергій Терьохін стверджує, що насправді жорсткі вимоги меморандуму з Міжнародним валютним фондом не були нав’язані Україні: навпаки, саме українська сторона стала ініціатором угод, пише «Гордон».

«Як готується меморандум МВФ? Сідають, з одного боку, представники України, з іншого - місія Валютного фонду. МВФ каже: «Хочете транш? Окей, але ми повинні бути впевнені, що ви його повернете. Як будете повертати при такому дефіциті бюджету, «Нафтогазу» і Пенсійного фонду?». Українська сторона відповідає: «Ой, ось це виправити не зможемо, а в цю тему навіть лізти не будемо. Давайте ми краще ціну на газ піднімемо і зменшимо кількість пенсіонерів», - зазначає Терьохін і веде далі: «Може, піти іншим шляхом? - пропонує МВФ. - Перестати красти, залучити прямі інвестиції? Але для цього треба захистити західних інвесторів. Покажіть свої плани в сфері валютного регулювання, оподаткування, захисту прав власності, судової реформи». «Це дуже складно, - каже українська сторона, - ми вже працюємо над цим, але займе час, а транш нам потрібен зараз. Давайте ми візьмемо такі і такі собі зобов'язання».

За словами екс-міністра, далі Кабмін розписує набір дій для МВФ, вашингтонські експерти радяться, що з цього вийде, а після приймають або відхиляють пропозиції. «Ось так і з'являються в наших реаліях пропозиції щодо підвищення пенсійного віку, абонплати за газ, ринку землі, оподаткуванню і так далі. Тобто МВФ не нав'язує вимоги, а лише позначає проблеми, а українська влада пропонує шляхи виходу», - розповів екс-урядовець.

«Судячи з меморандумом з МВФ, в уряді України працюють дуже неосвічені люди. Економісти вже жартують: у нас дуже освічений уряд, але освічене заочно. Меню, яке під виглядом «вимог МВФ» підсунув спочатку Яценюк, а тепер Гройсман, для України неїстівне ні соціально, ні політично», - резюмує Терьохін.