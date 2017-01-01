Унікальний скіфський меч, знайдений на Донеччині, передали на реставрацію

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Стародавній скіфський меч

Дивовижну знахідку на початку року подарував музею мешканець Слов’янська

Унікальний скіфський меч віком 2500 років, знайдений під Слов’янськом у Донецькій області, передано на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

На церемонію передачі до Києва прибула зберігач фондів Слов’янського краєзнавчого музею Євгенія Калугіна. За її словами, древня знахідка потрапила до фондів музею після старту проекту «Музей відкрито на ремонт», який реалізується для музейних закладів у містах Слов’янськ та Лисичанськ. У січні 2017 року місцевий житель подарував його музею до відкриття виставки.

Завідувач відділом Інституту археології НАН України, скіфолог Юрій Болтрик наголосив на унікальності знахідки. Відомий історик зазначив – подібні мечі древні скіфи використовували для бою близько V ст. н.е. ще у Передній Азії.

За його словами, ця археологічна знахідка збереглася тільки завдяки особливостям природного середовища на Сході України, де була знайдена – озер поблизу р. Сіверський Донець, природних соляних куполів цього краю.

Досить великий розмір меча – 75 сантиметрів свідчить про те, що річ була створена для кремезного воїна, а бій ним проводився верхи з коня.

Міністр культури Євген Нищук також зазначив, що по завершенні реставрації знахідки, яка займе близько півроку, презентацію вже відновленого меча планують провести у Слов’янську.

Нагадаємо, наприкінці березня китайські археологи виявили на дні річки більш 10 тисяч монет, прикраси та зброю