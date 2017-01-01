Унікальну колекцію українських ікон готові купити росіяни за 10 мільйонів євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колекціонер Олег Якубовський Фото: Главком

Щоб систематизувати свою колекцію, разом з колективом музею було витрачено більше ніж три роки – аби сфотографувати 5,5 тисячі експонатів, зробити атрибуцію предметів, консервацію та первісну реставрацію речей

Колекціонер Олег Якубовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому вирішив продати свою унікальну колекцію ікон а також про те, що російські товстосуми готові викласти за неї 10 мільйонів євро. Нині тривають переговори з різними зацікавленими особами.

«Зацікавлених є багато, і я вже веду переговори з двома потенційними покупцями. Вони – жителі Санкт-Петербурга та Москви. Один з них планує після купівлі деякі експонати залишити собі, а решту повиставляти по світових виставках та музеях, комерційно розкрутити та потім вигідно продати. Я впевнений, що він продасть їх набагато дорожче», - зазначив колекціонер.

Він запевнив, що ці потенційні покупці готові викласти 10 мільйонів євро, адже така «сума оцінки значно нижча справжньої вартості колекції».

«Ця колекція вже на сьогоднішній день є загальновідомою, і не лише в нашій країні. Вона, безперечно, може бути культурно-історичним важелем у сучасній політиці та державотворенні. Ця колекція безцінна, - розповів Якубовський. - Окрім росіян є й інші зацікавлені особи, наші співвітчизники, організації та державні структури. Є величезний інтерес і з боку європейців. Приїжджали люди зі Словаччини, цікавилися колекцією».

Якубовський також пояснив, чому вирішив продати свою колекцію: «Поштовх до цього виник років сім тому. Якось я почув історію про те, як у Німеччині людина довгі роки збирала колекцію речей, пов’язаних із космонавтикою, але раптом вирішила її продати. Причому зробила це успішно. В тій колекції була і пляшка коньяку, з якої (Юрій) Гагарін випив 50 грамів після свого тріумфального приземлення, там і перші скафандри, безліч рідкісних речей. Усі вони тепер розійшлися музеями. Його питали, чому ж продав? Відповів, що вже старий. Порадився з дітьми і з’ясувалося – їм раніше було цікаво, але зараз прив’язувати своє життя до цього хобі не схотіли. Він вирішив продати колекцію сам, за свого життя, і зробити це правильно, порадівши за нових власників».

Колекціонер навів ще один приклад – колекція нумізматики Ірвіна Гудмана. Він працював у фірмі з виробництва меблів, їздив по світу і всюди, де бував, розшукував рідкісні монети, збираючи свою легендарну колекцію. Потім вирішив її продати, і цей продаж став величезною подією в культурному житті, мав неочікувано високі фінансові результати.

«Тобто я хочу сказати, що продаж приватної колекції не є чимось дивним, а, навпаки, є нормальним явищем у сучасному світі, може стати культурною подією та надати нового життя експонатам зібрання», - пояснив колекціонер.

Він розповів, щоб систематизувати свою колекцію, разом з колективом музею було витрачено більше ніж три роки – аби сфотографувати 5,5 тисячі експонатів, зробити атрибуцію предметів, консервацію та первісну реставрацію речей.

«На реставрацію ікон на полотні витрачено близько восьми років. Окрім мене з цими рідкісними артефактами українського іконопису працювало ще два реставратори та висококваліфікований столяр. Це величезний шмат життя. Таке не може тривати нескінченно, але ніколи більше не повториться. Все, що я міг зробити, я зробив. Батько мій помер. Я порадився з матір’ю і прийняв рішення про продаж. Я маю чотирьох дітей і в нас є ще інші ідеї, інші проекти в галузі української культури, якими ми неодмінно займатимемося», - пояснив колекціонер.

«Я впевнений, що все одно все життя моє та моєї родини і надалі буде пов’язане з нашою родинною колекцією «Музей чудотворних ікон та реліквій Х–ХХ століть». Я не хочу, щоб колекція розійшлася по різних власниках, тому я плекаю ідею створення Державного національного музею української ікони, основою якого стане це зібрання. Нині колекція налічує 5,5 тисячі експонатів, які мають належати всьому українському народові», - додав він.