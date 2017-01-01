United Airlines потрапила у новий скандал: в літаку помер гігантський кролик

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Ціна на гігантських кроликів може перевищувати сотню доларів

«Саймон пройшов ветеринарний огляд за три години до польоту, він був у відмінній формі»

Американська авіакомпанія United Airlines розслідує смерть гігантського кролика на борту одного зі своїх літаків.

Про це повідомляє BBC.

Кролика на ім'я Саймон знайшли мертвим у вантажному відсіку, коли рейс прибув в аеропорт Чикаго з Лондона.

За даними британських ЗМІ, 90-сантиметровий кролик летів до нового хазяїна - неназваної знаменитості.

United, яка за останні тижні вже не один раз опинялася в центрі скандалів, заявила, що засмучена смертю Саймона, додавши, що піклується про благополуччя перевезених тварин.

Випадки загибелі тварин в літаках досить рідкісні. За даними міністерства транспорту США, в 2015 році американські авіакомпанії повідомили про 35 загиблих тварин.

З них 14 загинули на рейсах United.

За весь рік авіакомпанія перевезла 97156 тварин, тобто на кожні 10 тисяч перельотів з тваринами відбувалося близько 2,4 інцидентів.

Це найвищий показник серед усіх американських авіакомпаній.

За даними таблоїду Sun, Саймон був сином одного з найбільших в світі кроликів - гігантського континентального кролика на ім'я Дарій.

Господиня тварини Аннетт Едвардс заявила виданню: «Саймон пройшов ветеринарний огляд за три години до польоту, він був у відмінній формі».

«Сталося щось дуже дивне, і я хочу знати, що. Я відправляла кроликів по всьому світу, і жодного разу нічого подібного не траплялося», - додала вона.

Як відомо, на борту літака United Airlines стався неприємний інцидент 9 квітня. Авіакомпанія продала дуже багато квитків на літак, в наслідок чого екіпаж попросив чотирьох пасажирів покинути свої місця для розміщення співробітників United Airlines. Після того, як пасажири відмовилися, їх змусили зробити це самі співробітники авіакомпанії. Одного з них довелося виводити з літака силою.

В результаті конфлікту пасажир отримав струс мозку, перелом носа і позбувся декількох зубів. На тлі скандалу ринкова вартість United Airlines в ході торгів 11 квітня впала більш ніж на $800 млн. Керівництву авіакомпанії довелося особисто принести вибачення за інцидент.

Крім того, після скандалу авіакомпанія переглянула свої правила бронювання квитків.