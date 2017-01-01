  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    United Airlines потрапила у новий скандал: в літаку помер гігантський кролик

    • Сьогодні, 10:39
    • Розсилка
    Ціна на гігантських кроликів може перевищувати сотню доларів
    Ціна на гігантських кроликів може перевищувати сотню доларів

    «Саймон пройшов ветеринарний огляд за три години до польоту, він був у відмінній формі»

    Американська авіакомпанія United Airlines розслідує смерть гігантського кролика на борту одного зі своїх літаків.

    Про це повідомляє BBC.

    Кролика на ім'я Саймон знайшли мертвим у вантажному відсіку, коли рейс прибув в аеропорт Чикаго з Лондона.

    За даними британських ЗМІ, 90-сантиметровий кролик летів до нового хазяїна - неназваної знаменитості.

    United, яка за останні тижні вже не один раз опинялася в центрі скандалів, заявила, що засмучена смертю Саймона, додавши, що піклується про благополуччя перевезених тварин.

    Випадки загибелі тварин в літаках досить рідкісні. За даними міністерства транспорту США, в 2015 році американські авіакомпанії повідомили про 35 загиблих тварин.

    З них 14 загинули на рейсах United.

    За весь рік авіакомпанія перевезла 97156 тварин, тобто на кожні 10 тисяч перельотів з тваринами відбувалося близько 2,4 інцидентів.

    Це найвищий показник серед усіх американських авіакомпаній.

    За даними таблоїду Sun, Саймон був сином одного з найбільших в світі кроликів - гігантського континентального кролика на ім'я Дарій.

    Господиня тварини Аннетт Едвардс заявила виданню: «Саймон пройшов ветеринарний огляд за три години до польоту, він був у відмінній формі».

    «Сталося щось дуже дивне, і я хочу знати, що. Я відправляла кроликів по всьому світу, і жодного разу нічого подібного не траплялося», - додала вона.

    Як відомо, на борту літака United Airlines стався неприємний інцидент 9 квітня. Авіакомпанія продала дуже багато квитків на літак, в наслідок чого екіпаж попросив чотирьох пасажирів покинути свої місця для розміщення співробітників United Airlines. Після того, як пасажири відмовилися, їх змусили зробити це самі співробітники авіакомпанії. Одного з них довелося виводити з літака силою.

    В результаті конфлікту пасажир отримав струс мозку, перелом носа і позбувся декількох зубів. На тлі скандалу ринкова вартість United Airlines в ході торгів 11 квітня впала більш ніж на $800 млн. Керівництву авіакомпанії довелося особисто принести вибачення за інцидент.

    Крім того, після скандалу авіакомпанія переглянула свої правила бронювання квитків.

    Читайте також
    США літак скандал тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ