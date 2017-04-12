United Airlines поверне гроші пасажирам після скандалу на борту літака
- Сьогодні, 07:14
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Інцидент на борту літака United Airlines стався 9 квітня
Американська авіакомпанія United Airlines вирішила повернути гроші за квитки всім пасажирам переповненого рейсу 3411, з якого витягнули пасажира. Про це перевізник повідомив USA Today.
12 квітня гендиректор United Оскар Муньос в черговий раз вибачився за інцидент. За словами керівника компанії, йому соромно за те, що сталося. Він пообіцяв, що United більше ніколи не буде силою виводити пасажирів з квитками, пише BBC.
Муньос також повідомив, що не збирається подавати у відставку. Раніше в інтернеті з'явилася петиція з вимогою відставки керівництва United, її підписали більше 60 тис. осіб.
Як заявив генеральний директор, його найняли, щоб зробити United краще.
Нагадаємо, з рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць. Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.
United Airlines втратила майже $ 800 млн після скандалу з пасажиром.