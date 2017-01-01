United Airlines знову оскандалилася: цього разу екіпаж вигнав з літака молоду пару

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United Airlines

Авіакомпанія каже, що закохані не хотіли займати свої місця, які… вже зайняв інший чоловік

Екіпаж United Airlines вигнав з літака молоду пару, яка їхала до Коста-Рики, щоб там одружитися. Про це закохані Майкл Хол та Ембер Максвелл розповіли на місцевому ТБ, передає видання The NY Daily news.

Вони пояснили, що коли потрапили на борт літака, на який забронювали квитки, то побачили, що на їхніх місцях нахабно простягся якийсь сплячий чоловік.

Таким чином Майкл та Ембер вирішили переміститися на кілька сидінь вперед, аби не мати зайвого клопоту та не заважати чоловіку, адже літак був напівпорожнім. Попри це, пізніше до них підійшов представник персоналу United та заявив, що пара повинна залишити літак, щоб не заважати іншим пасажирам. Після цього чоловік та жінка залишили літак.

Тим часом представники авіакомпанії стверджують, що цих людей довелося зняти з рейсу, адже вони відмовлялися повернутися на свої місця.

Нагадаємо, з рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли чоловіка через овербукінг. Це сталося на очах у інших пасажирів. Працівники United Airlines попросили чотирьох пасажирів покинути літак – щоб звільнити місця іншим співробітникам компанії, але лікар Девід Дао не погодився. В результаті йому зламали носа, вибили два зуби, він отримав струс мозку.

Після цього United Airlines змінила правила зняття пасажирів з рейсу у разі овербукінгу.

Джерело: Еспресо ТВ